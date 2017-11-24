В Финляндии людей накормят хлебом со сверчками

Финская компания Fazer будет выпекать первый в мире хлеб из насекомых. На сайте компании сообщают, что производство стартует 24 ноября.

Хлеб со сверчками сначала будут продавать в магазинах Fazer в Хельсинки, со временем он появится во всех 47 магазинах фирмы по всей стране. Новинка получит название "Fazer Sirkkaleipä", что в переводе означает из сверчков. В компании сообщают, что тесто для такого хлеба нужно изготавливать из специальной муки. Она будет поступать непосредственно из мельницы фирмы.

Сначала сверчков будут высушивать, а затем перемалывать в порошок и добавлять в муку. Для изготовления одной такой буханки нужно около 70 сверчков. Они составят 3% от общего веса хлеба.

"Мы сделали хрустящее тесто, чтобы улучшить вкус и улучшить запах. Результат вкусный и питательный. Хлеб со сверчков является хорошим источником белка. Насекомые также содержат полезные жирные кислоты, кальций, железо и витамин В12", - сообщил Юхани Сибаков, директор Fazer Bakery в Финляндии.

Ранее в Австрии люди возмутились видом буханки, установленной на территории католической школы. Статуя перуанского священника, передающего мальчику хлеб, выглядела очень странно. Из-за своего расположения буханка была похожа на пенис, что негативно восприняла общественность.