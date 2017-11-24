Не по "медицинским показаниям". Украинским военным разрешили носить бороды

Украинским военным официально разрешили носить бороду во время боевых и учебно-боевых задач. Такая информация появилась в новых Правилах ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ и лицеистами военных лицеев.

"Разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорится в правилах.

Раньше ношение бороды было привилегией офицеров и прапорщиков и допускалось только при наличии медицинских показаний. Приказ об утверждении новых правил подписал министром обороны Степан Полторак. Он заменил устаревший приказ 1995 года.

Ранее Полторак также утвердил новую форму и знаки отличия. На ее разработку потребовалось более года.