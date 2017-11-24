Опубликованы фото из освобожденного украинскими военными поселка в зоне АТО

Опубликованы фото из недавно освобожденного украинскими военными поселка Травневое Донецкой области.

Соответствующие фото показало агентство Reuters.

На фото украинские военные в уже заснеженном Травневом, с оружием в руках, проверяют документы у людей, общаются с местными жителями и осуществляют проверку в поселке.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в зоне АТО на Луганском направлении отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины, придерживаясь Минских соглашений, улучшили тактическое положение.