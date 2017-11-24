Опубликованы фото из освобожденного украинскими военными поселка в зоне АТО

Украинские военные в уже заснеженном Травневом, с оружием в руках проверяют документы у людей и общаются с местными жителями.
Соответствующие фото показало агентство Reuters.
На фото украинские военные в уже заснеженном Травневом, с оружием в руках, проверяют документы у людей, общаются с местными жителями и осуществляют проверку в поселке.
Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в зоне АТО на Луганском направлении отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины, придерживаясь Минских соглашений, улучшили тактическое положение.