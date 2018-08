Сказка о сексуальных домогательствах. Британка потребовала запретить "Спящую красавицу"

В Британии женщина потребовала запретить детскую сказку "Спящая красавица" из-за ненадлежащего сексуального подтекста. Она считает, что детям в младшей школе еще рано читать подобные вещи, сообщает Metro.

Сара Холл обратилась в администрацию школы в городе Нортумберленд-Парк, где учится ее сын. Женщина считает, что сказку необходимо запретить, потому что она учит детей непристойному поведению. Такой вывод она сделала после того, как 6-летний ребенок принес домой иллюстрированную книгу "Спящая красавица". Женщина увидела сцену, в которой принц целует спящую девушку и рассмотрела в ней пропаганду сексуальных домогательств.

"Проблема Спящей красавицы в сексуальном поведении и ее уместности. Речь идет о том, можно ли такое поведение вообще назвать должным. В современном обществе - нет. Моему сыну всего 6 лет, он, как губка, воспринимает все, что видит", - говорит Сара Холл.

Женщина отметила, что не просит полного запрета сказки. Она считает, что читать спящую красавицу можно в старших классах.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9