В ВСУ рассказали подробности боя под Крымским и подтвердили захват в плен нашего бойца

В штабе Антитеррористической операции (АТО) на данный момент не подтверждают информацию о взятом в плен украинском военном. Между тем в 16-м отдельном мотопехотном батальоне Воруженных сил Украины разьяснили ситуацию о то, что после боя под Крымским в плен к боевикам попал боец этого подразделения.

По словам спикера штаба АТО, подполковника Василия Лабая: ""Достоверной, подтвержденной информации по этому поводу у меня пока нет. Мы видели то видео и сейчас ответственные органы изучают его. Если этот факт действительно подтвердится, то я убежден в том, что украинская власть будет бороться за скорейшее его освобождение, так же, как и за других украинских заложников", — отметил Лабай, сообщает 112 Украина".

В сообщении 16-го ОМПБ в Facebook отметили, что в плен к боевикам попал боец их подразделения.

"К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя — он попал в плен к русским наемникам", — говориться в сообщении.

Кроме того, в связи с распространением искаженной информации, в батальоне предоставили разъяснения о погибших военнослужащих в бою 23 ноября во Крымским Луганской области.

"Официально сообщалось, что на указанной территории погибли четыре украинских воина. В частности, подтверждается, что в неравном бою погиб один боец 16 ОМБП, тело которого было доставлено на украинскую сторону. Это младший сержант Денис Кривенко. Информация о трех других военных батальона будет сообщена только после передачи тел и подтверждения их личностей.

Позже сообщили о возвращении двух наших армейцев. Двое украинских военных, которым живым удалось выбраться из боя, не является бойцами из числа предварительно названных четырех погибших", — отметили в 16 ОМПБ.

Напомним, 23 ноября в районе Крымского произошел восьмичасовой бой. В штабе АТО сообщили о четырех погибших украинских военных и двух раненых.

Позже боевики группировки "ЛНР" заявили, что взяли в плен украинского военного, получившего ранения руки и головы. Боевики опубликовали видеозапись, на которой пленный воин представился как военнослужащий 58-й отдельной мотострелковой бригады Роман Фурцев.