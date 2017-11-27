Ученые рассказали о способах профилактики рака

Более 40% эпизодов появления онкологических заболеваний вызваны вредными привычками и нездоровым образом жизни, а, следовательно, могут быть предотвращены.

К такому выводу после длительных исследований пришла группа медиков из "Американского онкологического общества".

По их данным, наиболее высокий риск развития рака связан с курением — на долю этого фактора приходится 19% случаев всех онкологических заболеваний и 29% летальных исходов.

Лишний вес связан с 7% случаями рака и 6% летальных исходов. Среди прочих заметных обстоятельств — неумеренное употребление спиртных напитков, воздействие ультрафиолетого излучения и гиподинамия (низкая двигательная активность).

В исследовании "Американского онкологического общества" анализировалась связь вышеуказанных факторов с 26 видами раковых заболеваний. Наиболее зависимыми от них медики признали риск развития рака легких и рака толстой кишки.

Как считают американские медики, только избегание вредных привычек, сбалансированное питание и высокая двигательая активность могут значительным образом снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный хирург развеял миф о неизлечимости онкологии.