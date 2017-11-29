Американские ученые объяснили пользу и вред воды из-под крана

В США ученые из Университета штата Северная Каролина выяснили, что отказ от водопроводной воды способствует увеличению риска появления кариеса у детей, а ее употребление приводит к росту уровня свинца в крови.

Специалисты изучили состояние здоровья 16 тысяч человек в возрасте 2-19 лет, участвовавших в долговременном исследовании National Health and Nutrition Examination Survey с 2005 по 2014 год, говорится в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Добровольцы заполнили диетологические анкеты, прошли стоматологическое обследование и сдали кровь для анализа, в результатах был уровень содержания тяжелых металлов в организме, а также частоту развития кариеса и употребления водопроводной воды.

Примерно у 3% детей отмечалось повышенное содержание свинца в крови — более 3 микрограммов свинца на одну десятую литра крови, у 49,8% участников был кариес разной степени тяжести.

По данным ученых, около 15% детей сообщили, что они не пили воду из-под крана. Для них риск развития кариеса был самым высоким, однако содержание свинца в их крови оказалось низким. Аналитики утверждают, что снижение вероятности заболевания кариесом связано с добавлением к водопроводной воде фторидов (химических соединений фтора).

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.