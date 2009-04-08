Семейный отдых: с детьми или врозь?

У современных родителей множество вариантов, как и где провести совместный отпуск.

Несмотря на стабильную экономическую нестабильность в 2009 году, украинцы все же готовятся к отпускам, уже сейчас задумываясь о том, как максимально эффективно отдохнуть этим летом. Ведь в это золотое время можно поехать, куда пожелает душа, и позволят финансовые возможности. Но с появлением в семье малыша ситуация меняется. Родители спрашивают себя, с какого возраста можно куда-то ездить вместе с ребенком, каким должен быть отдых, чтобы он принес малышу максимум пользы, а взрослым – минимум хлопот?

Педиатры утверждают, что главная цель отдыха – приобщиться к полезным для здоровья факторам, которых малыш был лишен в течение года. Если говорить о детях школьного возраста, тут все более-менее ясно. Но чего не хватало крохе, которой, возможно, и года еще нет? Опять же, на помощь приходят медики. Они уверены, что на всех детей влияет нехватка солнечных лучей, чистого воздуха (даже в маленьких городах экология хромает на обе ноги, стоит ли говорить о мегаполисах), ограничение двигательной активности (даже если малыш нетвердо стоит на ногах, натыкаться на знакомую мебель ему уже надоело – нужно расширять горизонты).

«Конечно, детям отдыхать нужно, - считает Анна Мучник, педиатр, заведующая детским отделением Ахтырской центральной районной больницы, – лишь на первый взгляд кажется, что они не устают. Мол, как может устать тот, кто ничего не делает, а целый день проводит в свое удовольствие? Это неправильный подход, и, к счастью, все больше родителей понимают это. Грудные малыши растут очень интенсивно, они впитывают море информации, привыкают к миру, наблюдают за изменениями в нем. Существует мнение, что детям на первом году жизни желательно не менять обстановку, поскольку это может вызвать негативную реакцию. Не могу с этим согласиться. Главное – разумный подход. Все должно происходить постепенно. Родителям стоит помнить, что не следует в сразу же вывозить кроху в дальние страны, сначала достаточно похода в лес или к речке на пикник, поездки к друзьям или родственникам, которые живут достаточно близко».

Каникулы для малыша

Решать, куда ехать, естественно, родителям. Выбор у них большой. Это может быть уголок природы, приближенный к цивилизации (база отдыха на берегу речки, озера, пансионат где-нибудь в лесу, дача). Полезный чистый воздух, приобщение к природе, при этом можно устроиться очень комфортно. Такой отдых практически безопасен для малыша, главное - вооружиться средствами от комаров.

Оценив состояние здоровья карапуза, посоветовавшись с педиатром, можно остановить свой выбор на поездке на море в Украине (Азовское или Черное). При условии, что отдых не превратится в борьбу за место под солнцем и в непрерывное поглощение фаст-фуда, то почему бы и нет?

Европейские курорты выберут родители, которых не пугает перелет с ребенком. Там удобно отдыхать с крохами, но в дорогу надо собираться очень тщательно. С собой желательно взять детские каши, соки, паштеты и пюре, все то, к чему привык ребенок, и чего может не оказаться в выбранной стране. Важно не забыть узнать про условия оказания медицинской помощи. Также необходимо заранее уточнить возраст маленького отпускника (есть курорты, где возможен отдых с детьми от 2 лет) и не забывать о том, что правила гигиены – превыше всего. Не стоит пить воду из-под крана (в Египте, Турции, Марокко, Индии 21% инфекционных заболеваний происходит из-за плохого качества питьевой воды) и соки, есть немытые фрукты, овощи, фруктовые и овощные салаты, сырую рыбу и морепродукты.

Любители экстрима могут соблазниться соответствующим видом отдыха: поход в горы, сложные туристические маршруты, путешествие в байдарке. Вот только по душе ли будет такое времяпрепровождение малышу? Получится ли у родителей организовать безопасность ребенка? Педиатры советуют не рисковать, а подождать, пока кроха подрастет.

Многие наши соотечественники рассматривают путешествие в Турцию или Египет как вариант отдыха с детьми. Лучше уж выбрать эти страны, чем экзотику типа Таиланда или Карибских островов. Ведь там туристов (всех без исключения, не говоря уже о детях) подстерегает немало опасностей: ножные грибки на пляжах, местные инфекции, опасные морские животные и рыбы (ядовитые медузы встречаются в Бразилии, в районах некоторых пляжей ОАЭ много скатов-хвостоколов).

И вообще, чего только не предлагают отечественные туристические агентства парам, которые решили провести отпуск вместе с грудничком. Они убеждают нас в том, что «вся Европа ездит» и даже не предполагает, что от путешествия в столь нежном возрасте может быть какой-то вред. В турагентствах рассказывают, что такой отдых – прекрасная возможность и съездить туда, куда хочется, и с ребенком не расставаться. Судя по информации, предоставляемой туристическими сайтами, для грудничков за границей есть все условия. В самолетах – пеленальные столики и специальные сидения, в отелях – кроватки, стульчики, врачи и няни. Велик выбор и стран: здравницы Крыма, отели в Болгарии, Греции, Черногории, Венгрии, озерные курорты и киндеротели в Австрии, Финляндии, Германии. Так что: были бы деньги!

«Конечно, мы обязательно спрашиваем, какого возраста малыш, – говорит Иван Никитенко, работник одного из туристических агентств. – От этого зависит то, что мы можем предложить нашим клиентам. Кстати, сейчас наше турагентство мало работает с санаториями и курортами Крыма – это невыгодно в условиях кризиса, в основном предлагаем поездки за границу. Советуем выбирать страну, перелет в которую будет коротким, с климатом, приближенным к нашему. Наиболее доступные для украинцев иностранные курорты – Турция и Египет. Но они не слишком подходят малышам по климату. Особенно Египет. И хотя в этих странах появляется все больше условий для семейного отдыха, но сочетание сухого климата с высокой температурой воздуха – не лучший вариант для крохи. О других экзотических странах речь не идет: поездка туда – серьезное испытание не только для ребенка, но и для его родителей. Кроме того, перед путешествием в тот же Таиланд, к примеру, необходимо пройти вакцинацию. А зачем это грудному ребенку?».

Дети остаются?

Часто перед родителями возникает дилемма: брать на отдых малыша с собой, самим никуда не ехать и провести отпуск дома или же оставить чадо на попечение бабушек-дедушек. Если ребенок на грудном вскармливании, последний вариант отпадает, к тому же, не все родители готовы оставить малыша с кем-то. Да и детям тяжело расставаться с мамой. Считается, что в возрасте до 3 месяцев мама может оставить малыша максимум на 2 часа. Кроху 3-8 месяцев жизни лучше не оставлять больше, чем на полдня. Впрочем, если иного выхода нет, то ребенок может провести день хорошо знакомым взрослым. Самый сложный возраст – с 8 до 12 месяцев. В это время малыш, почувствовав, что может сам отделиться от мамы (дети начинают ползать и ходить), еще больше в ней нуждается, требует ее постоянного присутствия рядом, так что психологи рекомендуют не оставлять малыша с кем-либо без острой надобности. В возрасте от года до трех лет с крохой можно спокойно расставаться на неделю. Только при условии, что с ним рядом будет человек, которого он любит.

Серьезным поводом не трогаться с места может быть только здоровье ребенка. Так что, прежде всего, готовность малыша к поездке нужно обсудить с врачом, нет ли каких-то противопоказаний для путешествий. К примеру, на юг опасно ехать, если у малыша острые вирусные инфекции, бронхит или воспаление легких, инфекции мочеполовой системы, кишечные инфекции, травмы, кровотечения, судороги. Также существуют противопоказания к полету на самолете. Это поражение сосудов, кардиологические проблемы, тяжелые заболевания мозга. К счастью, в большинстве случаев здоровье карапуза позволяет ему путешествовать вместе с родителями.

Теперь самое время подумать о безопасности малыша. Как на неокрепший организм повлияет поездка, смена климата, незнакомая обстановка? Юлия Борисова, семейный психолог, считает, что состояние грудного ребенка напрямую зависит от его матери, если она довольна, здорова и счастлива, то и с малышом будет все в порядке.

«Если речь идет о совсем маленьком ребенке, решать, куда и как ехать нужно маме (а мама, скорее всего, посоветуется с папой), - говорит она. – Малыш зависит от мамы не только в вопросах еды, но и эмоционально, психологически. Например, маму убедили, что не стоит никуда ехать с маленьким ребенком. Она согласилась с этим, она ведь мама, именно она ответственна за здоровье ребенка, и ради его благополучия согласна пожертвовать своими желаниями. Что в итоге? Мама, которая чувствует себя запертой в четырех стенах, обижена, сердится, может, даже сама того не осознавая. И хныкающий маленький капризуля, который не хочет успокаиваться даже у мамы на руках. А все потому, что забыт принцип: счастливые дети у счастливых родителей! Другая крайность – мама, потворствующая только своим желаниям. Она хочет в Турцию или еще куда-нибудь прямо сейчас – и все тут! Ну и подумаешь, что ребенку и полугода нет, ей не приходит в голову, что можно поехать позже или в более приемлемое место. Идеальный вариант – золотая середина, когда мама находит гармоничное решение. Она выбирает то, что удовлетворит ее, и в то же время подойдет и понравится карапузу. Хорошо, конечно, если она при этом будет учитывать рекомендации педиатров. Еще раз повторю: ехать или нет, с какого возраста – это вопросы, отвечать на которые должны сами родители. Более того, любое их решение будет правильным. Я знаю пару, которая поехала в лес на турбазу, когда их сыну было 9 дней. А в 1,5 месяца они уже отдыхали в Крыму, в палатке. Малыш общался с природой, плавал в море, нырял и спал под сосной. Он впитал в себя гармонию, доверие к миру и ощущение безопасности в целом. А есть родители, которые гулять с ребенком выходят только после того, как ему месяц исполнится – да и то на 10 минут. И каждый из них прав в своем представлении о жизни».

Правила безопасности

Педиатры тоже неоднозначны. Одни убеждены, что ничего страшного в поездках с детьми даже до года нет. Мол, проблемы, как правило, возникают лишь там, где есть безответственность. Почему бы родителям не взять малыша с собой в отпуск, если нет медицинских противопоказаний, ведь главная потребность грудничка – чтобы мама находилась рядом – будет удовлетворена. Впрочем, сознательные родители должны быть готовы к возможной длительной адаптации, капризности малыша, нарушениям сна. Кроме того, необходимо позаботиться об организации нормального жилья, питания (если мама кормит грудью, то и питания мамы тоже), возможности получить медицинскую помощь при необходимости.

Многих родителей пугает акклиматизация. Чем дальше от дома уезжает малыш, чем младше он, чем чаще болеет, тем сильнее может проявиться акклиматизация и проблемы с ней связанные. Сама по себе акклиматизация – это реакция организма на резкую смену условий среды обитания. В новых климатических условиях дети испытывают шок: они могут выглядеть заторможенными или наоборот слишком возбужденными, становятся плаксивыми, раздражительными. Тошнота, плохой аппетит, повышенная температура тела – все это признаки акклиматизации. Впрочем, некоторые дети акклиматизируются очень быстро, без каких-либо внешних проявлений. В принципе, ребенок первого года жизни нормально адаптируется к новым условиям, если ему обеспечено особое питание и строгое соблюдение мер гигиены.

Менее демократичные детские врачи убеждают, что маленькие дети консервативны, они плохо переносят смену климата. Поэтому для отдыха с малышами не стоит выбирать места, климатические условия которых сильно отличаются от привычных.

«Я не советую родителям ездить на море с малышом до трех лет. В таком возрасте у детского организма еще очень слабые защитные функции, поэтому изменения воды, климата, биоритмов могут стать причиной возникновения болезней, это благотворная почва для появления инфекций, у метеочувствительных детей не редкость и нервные расстройства, – говорит педиатр. – Нужно также учесть, что после шести месяцев расширяется рацион питания малышей, вводятся новые продукты. Это создает нагрузку на пищеварительную систему, а если меняются условия жизни крохи, может стать фоном для разного рода расстройств.

Однако бывает, что ребенка необходимо отвезти на море: при частых респираторных инфекциях, некоторых аллергических заболеваниях, поздних рахитах, костных проблемах и болезнях органов дыхания. Но при этом важно не навредить. Как правило, с детьми на море не едут в разгар сезона, летом и всего на неделю. А лучше всего в «бархатный» сезон, когда и людей меньше, и солнце не такое агрессивное, кроме того, не менее чем на три недели. Это оптимальный срок, ведь малышу нужно время на акклиматизацию. Еще одно правило – смена климата для грудничка возможна спустя три месяца после последней вакцинации. А ввод нового продукта питания рекомендуется отложить до возвращения домой.

Если родители решили отдохнуть с ребенком, они могут поехать на дачу, на базу отдыха к чистой реке, в деревню к родственникам. Такие поездки, без сомнений, принесут пользу. Но и здесь есть оговорки: надо помнить, что с 11 до 16 солнце очень активное, а время купаний необходимо ограничить. Согласитесь, совсем необязательно спешить с крохотным малышом к морю, за границу, подвергать дитя риску, испытанию перелетом или длительной поездкой в автобусе».

Вообще же, собираясь с ребенком в поездку, необходимо помнить: дети первых шести месяцев жизни легче всего переносят дорогу. С малышами в возрасте от 7 до 12 месяцев трудностей больше. Как раз в это время детишки начинают более активно двигаться – ползать, ходить, знакомиться с окружающими их предметами (чаше всего дети ощупывают их и пробуют на вкус). За таким ребенком только успевай следить, при этом малыши еще плохо понимают слово «нельзя». В этом отношении дети, которым уже исполнился год, более покладисты, их легко увлечь чем-то новым, отвлечь.

И помните, что отдых – это хорошо, а вот недостаточно организованный отдых – плохо. Солнце – прекрасно, отсутствие тени – просто кошмар. Морской воздух и вода – полезно, многолюдный пляж и многочасовое купание – совсем нет. Красоты курортов и экзотика – отлично, а вот заморские инфекции – опасны. Так что в отдыхе, как и в жизни вообще, нет ничего однозначного: ни хорошего, ни плохого.