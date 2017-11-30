Вулканический апокалипсис. Ученые рассказали, что вулканы могут погубить цивилизацию

Ученые из Великобритании рассказали, что причиной исчезновения нашей цивилизации могут стать вулканы.

Independent сообщает, что такая вероятность намного выше, чем считалось ранее. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых установили, что количество потенциально опасных для Земли извержений вулканов будет только расти. Подобные катаклизмы в истории планеты случались очень редко, каждые 45,000-714,000 лет. Ученые отметили, что это даже "больше, чем нужно нашей цивилизации".

Однако последние данные подтвердили опасность более частного возникновения суперизвержений. Профессора Джонатан Руже и его коллеги из университета Бристоля заявили, что катаклизмы на самом деле случаются в интервале от 5200 до 48,000 лет, с наиболее вероятным интервалом в 17000 лет. Последнее суперизвержение произошло на Земле примерно 20-30 тысяч лет назад.

"В целом, нам немного повезло, что с тех пор не было каких-либо суперизвержений с тех пор", - сказал профессор Руже.

Он также отметил, что необходимо постоянно следить за тектоническими движениями на поверхности планеты.

"Мы точно можем сказать, что вулканы являются более опасными для нашей цивилизации, чем считалось ранее", - подчеркнул профессор Руже.

Геохимик Марк Рейчоу из университета Лестера, не участвовавший в исследовании, заявил, что точно спрогнозировать момент возникновения очередного вулканического извержения невозможно, поэтому необходимо всегда быть готовыми к возможным последствиям.

"Подход и оценка являются надежными, и, безусловно, поможет нам понять и предсказать будущие извержения. Однако природа, в том числе природа вулканических извержений, не обязана работать как часы", - заявил Рейчоу.

Ранее ученые из Вагенингенского университета объявили, что им удалось добиться прогресса в вопросе обеспечения едой будущей земной колонии на Марсе.