Обнародованы жуткие факты о незаконных тюрьмах в ЛДНР: издевательства и сексуальное насилие

На оккупированных боевиками и российскими военными территориях Донецкой и Луганской областей правозащитники обнаружили 22 незаконных тюрьмы.

Об этом со ссылкой на данные исследования "Война без правил: гендерно обусловленное насилие, связанное с вооруженным конфликтом на востоке Украины" сообщает издание "Радио Свобода".

За период конфликта на Донбассе исследователи зафиксировали 175 случаев гендерно обусловленного насилия.

Эксперты также уточнили, что в местах несвободы жертвами сексуального насилия становились как женщины, так и мужчины.

"Основным источником тех цифр, которые приводятся в отчете, является интервью с теми лицами, которые подвергались насилию или воочию видели это насилие. Мы опросили более 300 человек. Из них 205 было гражданских: 49 женщин и 156 мужчин. Примерно треть — это были военные, как мужчины, так и женщины. С этого массива мы отобрали 76 интервью, в которых люди говорят о фактах гендерно обусловленного насилия. 61 человек — непосредственно пострадал, они говорили о себе в местах несвободы", — рассказал председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко.

В целом в отчете проанализировали насилие в местах несвободы, при пересечении линии разграничения, а также в территориальных общинах в зоне вооруженного конфликта.

По словам исследовательницы Восточноукраинского центра общественных инициатив Анны Яновой, "удалось идентифицировать такие формы насилия: изнасилование, принуждение к проституции, пытки с использованием сексуального насилия, попытка кастрации, угрозы совершения сексуального насилия в отношении членов семьи. Кроме того, люди, находившиеся в местах несвободы, становились свидетелями насилия в отношении других лиц".

Особую жестокость боевики проявляли к представителям ЛГБТ, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось о том, что на оккупированных боевиками территориях Донбасса находятся 29 колоний, где содержатся около 10 тысяч заключенных, которые переживают лишения и унижения со стороны боевиков.