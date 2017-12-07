Порошенко назвал количество воинов, погибших за время АТО

Президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 украинских воинов.

Украине благодаря совместным усилиям всего народа удалось создать "одну из самых сильных армий на европейском континенте", рассказал он во время посещения допремьерного показа фильма "Киборги", говорится на сайте главы государства.

"Армии, которая имеет боевой опыт, за обучение которой заплачена самая большая цена. Более 2 тыс. 750 украинских воинов, в том числе почти 2 тыс. 400 из состава Вооруженных Сил Украины, отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли", — заявил он.

Ранее в Информационно-аналитическом центре нацбезопасности сообщили, что за лето 2017 года во время боевых действий на востоке нашей страны погибли более 50 ее военнослужащих, а 269 — получили ранены.