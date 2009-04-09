Нешлюбні ігрища лондонців

9 апреля 2009, 10:21

У Лондоні минулого тижня гралися. Ой гралися!

Лідери "Великої двадцятки" гралися у саміт двадцятки (насправді участь брало 19 країн так званої "двадцятки" плюс Євросоюз, а також Іспанія та Нідерланди). Демонстранти гралися в масові протести (сотні людей замість десятків тисяч). А українські та англійські футболісти гралися в футбол, попутно провівши матч. Перш за все - найголовніше. Квитки на українські трибуни на стадіоні Вемблі були дуже дорогі: 65 фунтів на далеко не найкращі місця. Англійським уболівальникам задоволення приїхати на метро до стадіону (а не добиратися півдня на літаку), подивитися виграш національної збірної (а не, відповідно, програш) і вночі вже відсипатися у власному ліжечку (а не платити за дорогущий лондонський готель) коштувало 30 фунтів стерлінгів (близько 300 гривень). Чия була відповідальність добитися, щоб українців не дискримінували ціною? Не знаю. Знаю тільки, що багато моїх знайомих-українців пішло дивитися футбол на англійські трибуни, відповідно вболівали скромно, аби не привертати зайвої уваги. Чи гучніша підтримка фанатів зіграла б роль у результаті матчу? Теж не знаю. Я люблю, коли мене підтримують, але, може, Шевченкові це противно. Футбольним властям видніше. Друге. Подзвонив мені журналіст із провідної київської газети в середу. Каже, розкажіть, Світлано, про безпорядки й протести. Я визирнула з вікна - спокійно. Походила по вулиці - спокійно. Так і кажу, що протести, мовляв, плануються, але ще немає. Щось, відчуваю, його моя відповідь не дуже задовольнила. Каже, а ось же передавали, що всім лондонцям наказано брати з собою документи, то будуть арешти? Про щось таке чула колега по телебаченню. Хтось радив працівникам Сіті мати при собі якусь ідентифікацію. Кажу йому, тут узагалі такі накази важко собі уявити. Тут навіть паспорти видають тільки для поїздок за кордон. Але чую, що знову це не зовсім те, що йому треба. Зрештою пообіцяла йому протести й арешти пізніше - і, мабуть, підвела. Із сотню людей арештували за биття вікон у банках, але масових заворушень, на які він сподівався, так і не було. Чому не було? Знову ж таки, не знаю. Можу розповісти, чому я не пішла. По-перше, бо в мене є робота. По-друге, після мільйонного маршу проти війни в Іраку (яка почалася) і багатомільйонних концертів ситих білих людей проти голоду в Африці (який і не думає припинятися) я не хочу марнувати час. По-третє, якщо в двох попередніх прикладах хоча була б чітко сформульована мета протесту, то чого вимагають демонстранти проти Великої Двадцятки, як і проти Великої Вісімки, Сімки чи інших конфігурацій світових потуг? Хто кохання, хто хліба, хто видовищ. Хто припинення війни в Іраку, хто продовження. Хто боротьби із глобальним потеплінням, хто розвитку великої промисловості в бідних країнах. Хто зменшення смертності, хто зменшення населення переповненої Землі. Хто хоче повернути владу народу, хто вимагає годувати народ зі скарбниці, як нерозумних телят. Кого підтримувати? Тих, хто вимагає залучати до вирішення долі світу бідні країни, на кшталт України? Щоб українські лідери мали шанс зруйнувати щось і за межами неньки? Ну й по-третє. Супер-саміт, сказав Барак Обама. Історичний. Гордон Браун дуже радий результатам. А президент Саркозі та канцлер Меркель, які мало не готові були покинути його, якщо не по-їхньому буде (вони вимагали жорсткішої регуляції світових фінансових ринків), ще радіші: кажуть, саміт перевершив їхні найсміливіші мрії. І я страшенно рада. Бо попередній саміт лідерів світу в Лондоні, під час Депресії 1930-х років, не добився нічого. Що в результаті? Гітлер. Ну, а коли в чиємусь монолозі чи дискусії з'являється слово "Гітлер", пора завершувати.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять