Апокалисис еще в 2017 году. Названа новая дата конца света

Календарь индейцев майя изначально был неверно трактован и расшифрован, в связи с чем Апокалипсис (конец света) должен наступить 21 декабря нынешнего года.

Такого мнения придерживаются некоторые западные исследователи, сообщает портал "Актуальные новости".

Исследователи провели параллель между событиями 2012 года и 2017 года, отмечая множество сходств в природных катаклизмах — ураганах, землетрясениях, штормах и т.д.

По их мнению, кривые линии хаотичных событий совпадают в достаточной степени. Кроме того, ученые напомнили, что еще в 2015-м году появилось предсказание о том, что 21 декабря 2017-го вся Земля увидит "смертельную планету Нибиру.

К слову, на Западе также популярная версия об Апокалипсисе, который наступит в 2021 году. В этом случае ученые связывают конец света с инверсией (ослаблением магнитных полюсов).

Напомним, ранее ученые рассказали о том, что вулканы могут погубить цивилизацию.