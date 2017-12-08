Ученые искусственно создали "молекулу любви"

Группе исследователей удалось синтезировать стабильную и безопасную версию гормона окситоцина, называемого также "молекулой любви"

Такое сообщение опубликовано порталом The Verge.

Созданная учеными версия окситоцина не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

На данный момент ученые не могут с уверенностью спрогнозировать, как именно синтетический гормон поведет себя в организме человека. Однако они предполагают, что он поможет улучшить состояние многих пациентов с расстройствами аутического спектра, пограничными расстройствами личности и социофобией.

К слову, натуральный окситоцин в организме человека вырабатывается во время оргазма, кормления грудью младенцев и при некоторых видах социальных коммуникаций. Именно он помогает людям выстраивать дружеские отношения, а также отвечает за формирование материнской любви.