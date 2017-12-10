Секс или деньги. Ученые выяснили, в чем рецепт счастья

Британские ученые выяснили, в чем заключается рецепт человеческого счастья. Как оказалось, самыми счастливыми считают себя респонденты, у которых крепкий сон и хороший отдых.

В новом необычном опыте активное участие приняли не менее 8 тысяч человек со всего мира, сообщает VistaNews.

При этом финансовая составляющая для этих людей не так существенна, чем у тех, кто "горит" на работе и недосыпает. При всем этом основное большинство опрошенных рассказали, что на их счастье количество денежных знаков почти не влияет.

Еще одним условием, при котором человек чувствует себя счастливым — это секс.

При этом ученые отмечают, что при выявлении того, что делает человека счастливым, ученые не брали в расчет случаи, когда у людей не хватает еды либо отсутствуют бытовые удобства. Тем не менее он все-таки уступает возможности хорошо выспаться и отдохнуть.

Напомним, ученые рассказали, сколько нужно секса для счастья.