Жажду постоянного секса приравняли к психическим заболеваниям

Группа австралийских ученых из Университета Новой Англии пришла к выводу, что сексуальная зависимость излечивается так же тяжело, как и зависимость наркотическая. Такое сообщение опубликовали западные отраслевые СМИ.

Согласно обнародованным учеными данным, проблемы с обузданием сексуального влечения испытывают приблизительно 3–6% населения Австралии. При этом, попытки людей обуздать свое сексуальное влечение регулярно заканчиваются серьезными эмоциональными расстройствами.

К слову, медики ранее предупреждали о том, что тяга любым способом получить удовольствие может обернуться не только венерическими заболеваниями, но и физическими травмами половых органов. Некоторые психологи считают, что гиперсексуальность по степени пагубного влияния на активность мозга находится рядом с такими тяжелыми заболеваниями, как биполярное аффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

Напомним, ранее ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность.