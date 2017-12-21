Упругие ягодицы Астафьевой, длинные ноги Поляковой. В Сети появился трейлер фильма "Свингеры"

В четверг, 21 декабря, в Интернете появился официальный трейлер украинской комедийной мелодрамы "Свингеры", в котором главные роли исполнили, в частности, украинские певицы Даша Астафьева, Оля Полякова и актер Алексей Вертинский.

В ролике зрители смогут разглядеть упругие ягодицы Астафьевой и длинные ноги Поляковой, пишет ТСН.

"Свингеры" — это украинская версия латвийского кинохита 2016 года от продюсеров проекта "Светская жизнь с Екатериной Осадчей".

В фильме идет речь о любовном треугольнике, выход ленты в кинопрокат в Украине был запланирован на 1 января 2018 года.

Напомним, 18 декабря в Интернете появился трейлер фильма "Восемь подруг Оушена" американского режиссера Гэри Росса. Одним из продюсеров ленты является обладатель премии "Оскар", актер-американец Джордж Клуни, который решил прекратить сниматься в кино.