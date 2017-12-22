Ученые рассказали об эффективном способе "спасения" легких у курильщиков

Ученые из Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд, США) провели исследование, в рамках которого для человеческого организма подобрали наиболее активные "абразивные" продукты — овощи, употребление которых максимально ускоряет вывод шлаков и токсинов.

Такое сообщение опубилковали западные специализированные СМИ.

По данным исследователей, формула, позволяющая сохранить здоровье легких даже после нескольких лет курения, включает в себя ежедневное употребление минимум двух помидоров и нескольких яблок.

Кроме того, такая диета особенно эффективно проявляет себя в случае очистки легких курильщика — никотин, отложившийся в воздушных путях и альвеолах, при ее строгом соблюдении постепенно выводятся из организма.

Как сообщают исследователи, микроэлементы и целая группа витаминов, содержащихся в яблоках и томатах, сразу после помогают восстанавливаться стенкам сосудов, что в перспективе дает возможность возобновить правильную работу жизненно важных органов.

Напомним, ранее ученые установили, что любовь к соли вредит организму не меньше курения.