Предсказания от Нострадамуса на 2018 год для Украины и мира: новые открытия и третья мировая

Известный оракул и астролог Мишель Нострадамус, который жил в период с 1503 по 1566 год, спрогнозировал на 2018 год Третью мировую войну, извержению вулкана Везувий и мощное землетрясение.

Фрагмент книги "Предсказания Мишеля Нострадамуса", которая была издана в 1555 году, приводит британский таблоид Express.

"Нострадамус, по мнению некоторых, точно предсказал появление Наполеона и Гитлера и атаки 11 сентября на Башни Близнецы (в Нью-Йорке. — ред.). Многие исследователи печально известного пророка, который умер в 1566 году, также убеждены, что он правильно предсказал нынешние варварские действия, совершенные ИГИЛ на Ближнем Востоке, в том числе стремление захватить районы Европы для совершения своего Халифата. Теперь люди смотрят, что его сочинения могли предсказать про 2018 год", — отмечают в издании.

Наступивший год, согласно толкованиям его пророчеств, обещает быть нелегким и даже одним из худших в истории человечества.

1. Начало третьей мировой войны. Нострадамус писал: "Большая война начнется во Франции и вся Европа подвергнется нападению. Война будет долгой и ужасной для всех. В конце концов наступит мир, но немногие смогут им насладиться". "Война начнется между двумя великими мировыми силами и продлится 27 лет", — писал также провидец. Некоторые комментаторы Нострадамуса считают, что двумя этими силами станут объединившиеся Россия, Китай и Северная Корея, которые выступят против США.

2. Большое извержение вулкана Везувий возле Неаполя. По прогнозу Нострадамуса, вулкан будет "сотрясать землю каждый пять минут" и не менее шести тысяч человек погибнут: повторится катастрофа древнеримского город Помпеи, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.

3. Ужасное землетрясение. Оно произойдет на западе США. "Его мощь будет ощущаться в странах по всему миру", — предупреждает Нострадамус. Ученые, кстати, отмечают сейчас повышенную сейсмическую активность в так называемой зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан де Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, расположенная вдоль западного побережья США и Канады от острова Ванкувер до Северной Калифорнии.

4. Удар кометы или астероида. НАСА, правда, утверждает, что в ближайшие лет сто подобная катастрофа нашей планете грозить не должна.

5. Экономический коллапс. Он должен произойти, как следствие мировой войны и многочисленных природных катастроф.

6. Люди смогут жить до 200 лет. Среди всех неприятных предсказаний Ностардамуса, есть одна и хорошая новость. По его мнению, прогресс в медицине позволит увеличить продолжительность жизни человека. И к концу 2018 года 80-летние смогут выглядеть и чувствовать себя, как 50-летние.

Также исследователям удалось расшифровать, что Нострадамус предсказывал для Украины на 2018 год.

Когда жил Нострадамус, государства с названием Украина не существовало. Но, где говорится о землях, которые ныне принадлежат указанной стране. Самое яркое пророчество гласит, что Украина в 2018 может выступить миротворцем, сообщает vedmochka.net.

Однако самостоятельно выполнить эту миссию у представителей власти страны вряд ли получится. Потребуется поддержка других государств. И таким государством может стать Россия. Поэтому между этими двумя странами будут вестись активные переговоры по поводу объединения некоторых территорий.

Очень высока вероятность того, что для украинцев в этом году сложится негативная в политическом и экономическом планах ситуация. Из-за этого миротворческая миссия не сможет быть выполнена. Негатив породит новые враждебные течения, в результате которых разразятся противостояния. Не исключено, что это приведет к гибели большего числа людей.

Начало года будет тяжелым, многие украинцы серьезно задумаются о переселении в другие страны. На эти действия их может подтолкнуть отсутствие возможности нормального заработка и неспокойная обстановка в стране. Но, к счастью, ситуация быстро начнет меняться в противоположную сторону, уже к началу декабря она стабилизируется. Это позволит многих эмигрантам вернуться в покинутую страну и продолжить существование на родной территории.

Конечно, всех украинцев беспокоит, как будут разворачиваться события на главной для них "сцене", где с 2014 года непрерывно ведутся военные действия с Россией. Согласно зашифрованной в одном и катренов Нострадамуса информации, на Востоке Украины продолжится противостояние. Однако ожидать каких-либо обострений не стоит, но и окончания боев не предвидится.

Возможно, в конце года враждующие государства смогут найти некий компромисс, но придут ли они к общему согласию, будет зависеть от многих факторов. Помимо продолжения противостояния, оракул предвидел, что в 2018 году украинцев ожидает смена власти. Новое правительство будет искать пути налаживания отношений с Россией и своим народом, а также пытаться войти в состав Евросоюза. Новоиспеченная власть проявит себя более компетентной во многих вопросах благоустройства страны.

В 2018 году в Украине будет испытан принципиально новый вид наземного транспорта, передвигающегося благодаря солнечной энергии. Хотя в других странах, в частности в России, ранее уже было протестировано схожее транспортное средство – поезд, который способен передвигаться со скоростью 490 км/ч и при этом не касаться земной поверхности.

Также украинский народ ожидает еще одно открытие. Появится возможность открытия нового типа источника энергии. Благодаря этому открытию (предположительно через несколько лет) весь мир сможет частично или полностью отказаться от применения нефтяных продуктов. Добыча нефти утратить свою актуальность, перестав являться жизненной необходимостью. Это благотворно скажется на резервах природных ископаемых и положительно повлияет на геологическую ситуацию на планете.

В числе прочих предсказаний: люди также смогут разговаривать с животными, в результате глобального потепления будет много лесных пожаров, а для того, чтобы заводить детей, будущим родителям придется приобретать лицензию.

Специалисты призывают не слишком близко к сердцу принимать пророчества. Так, ранее начало мировой войны, предсказанной Нострадамусом, прогнозировали на 1999 год. Однако отмечается, что многие из этих предупреждений вполне применимы к нашему современному миру.

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