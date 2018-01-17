Голая жатва. Австралийские фермерши снялись в откровенной фотосессии

В австралии девушки и женщины, работающие в сельском хозяйстве, приняли участие в откровенной фотосессии. Их запечатлевали без одежды как бы за ежедневной работой - в конюшнях, коровниках, за сбором урожая на комбайнах либо на тракторах.

Фотоснимки были опубликованы в соцсети Instagram, где и вызвали массу комментариев - в основном, положительных и восторженных.

"Выглядит трогательно. Настоящие женские тела, а не накачанные куклы из спортзала с кучами диет. Мир устал от таких". "Очень откровенно. Детям не покажешь но полистать приятно", -пишут пользователи соцсети

Напомним, ранее сообщалось о том, что знаменитости из Украины снялись для соблазнительного календаря.