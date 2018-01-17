Ученые выяснили, как во время секса работают женский и мужской мозг

Канадские ученые из Университета Макгилл (город Монреаль, провинция Квебек) после длительных исследований обнаружили, что во время занятий сексом женский мозг проявляет куда более высокую активность, нежели мужской.

Исследователи изучали деятельность мозга волонтеров во время просмотра порно с помощью передовых технологий, сообщает британское издание Daily Mail.

Во время эксперимента ученые обнаружили, что уровень активности в различных участках мозга у женщин заметно выше, чем у мужчин. Это, в свою очередь, демонстрирует, что в мужском и женском возбуждении задействованы совершенно разные неврологические процессы.

Ученые использовали фМРТ (функциональную магнитно-резонансную томографию) ради сканирования изображений мозговой активности 40 мужчин и женщин во время просмотра порнографических фильмов. Одновременно у их гениталий разместили камеры, которые делали "тепловые", инфракрасные фото − для фиксации уровня физиологической возбужденности.

Кроме того, подопытным показывали комедийный сериал "Американская семейка", чтобы отличить реакцию мозга на сексуальное возбуждение от реакции на юмор.

Всего в эксперименте приняли участие 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 31 года. Ученые обнаружили, что гениталии у женщин сильнее всего возбуждаются из-за изменений в деятельности различных участков мозга.

По мнению исследователей, такое вывод является особенно интересным на фоне стереотипа – "только мужчины любят и возбуждаются глазами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что страстный секс поможет противостоять "новому гриппу".