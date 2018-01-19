Родила в гробу. В Южной Африке рассказали о странном случае с мертвой женщиной

В Южной Африке 33-летняя женщина родила накануне церемонии своих похорон, через 10 дней после смерти.

Сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца, рассказал Times Live один из сотрудников бюро.

"Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я в этом бизнесе более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах", — рассказал он.

Издание узнало, что женщина была на девятом месяце беременности на момент смерти. Мертворожденный ребенок был похоронен в одном гробу со своей матерью.

Газета Daily Dispatch обратилась к ряду медицинских специалистов, которые заявили, "рождение" могло произойти в результате сокращения мышц после смерти.

Напомним, ранее на Львовщине гробовщики придумали туристам развлечение: живыми класть в гроб.