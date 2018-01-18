Медики рассказали, какие продукты помогут предотвратить рак

Медики-диетологи составили перечень продуктов, постоянное употребление которых в значительной степени снижает риск заболевания раком.

Соответствующее сообщение опубликовало издание The Telegraph. В список вошли лук, помидоры, ягоды, грибы и петрушка.

К слову, пища, характерная для образа жизни жителей стран Запада − с высоким содержанием жиров животного происхождения – в значительной степени способствует возникновению рака кишечника, молочной железы, предстательной железы и легких. Также одним из важнейших факторов риска является наличие лишнего веса. К примеру, ожирение является причиной 14% летальных исходов от онкологических заболеваний у мужчин и 20% — у женщин.

По данным диетологов, изменение питания с переходом на овощи и фрукты снижают вероятность возникновения злокачественных опухолей на 80%. Профилактике онкологии способствует и средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Как считает диетолог Торал Шах, вещество "аллицин", содержащееся в луке и чесноке, в организме человека вступает в связь с токсичными онкогенными веществами и способствует их выведению. В помидорах, в свою очередь есть каротиноидный пигмент "ликопин", который, как показано результатами исследований, предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. В ягодах (малина, голубика, клюква) содержатся вещества, которые блокируют активность белков, вызывающих неконтролируемое деление клеток. Грибы осуществляют стимуляцию активности иммунной системы, а петрушка блокирует формирование кровеносных сосудов в опухолях.

Напомним, ранее ученые рассказали о способх профилактики рака.