Brazzers выпустил подборку неудачных дублей со съемок порно: видео

Популярнейший порносайт Brazzers выпустил новый, второй по счету, видеоролик из серии "Brazzers Bloopers/Gag Reel", в котором собраны неудачные моменты со съемок фильмов для взрослых.

Однако, к неудовольствию поклонников "клубнички", в подборку не вошли сцены секса, а гениталии актеров и актрис были прикрыты "пикселизацией".

В "Brazzers Bloopers/Gag Reel" попали Шанель Престон, Джессика Роудс, Анна Белл Пикс, Кори Чейз, Лана Роадес, Жасмин Дже, Моник Александр, а также Кейран Ли, Джонни Синс, Джорди "Эль-Ниньо" Полла. Как становится понятно из ролика, труженики и труженицы индустрии порнофильмов, часто сталкиваются с такой же проблемой, как и их коллеги из обычного кино – забывают свои реплики и диалоги.

Напомним, ранее в сети эксперты нашли угрозу данным любителям "объемного порно".