В носках с утками. Джастин Трюдо развеселил коллег и журналистов на форуме в Давосе: фото

Канадский премьер-министр Джастин Тюдо, принимая участие во Всемирном экономическом форуме (Давос, Швейцария) развеселил коллег и журналистов, надев носки с забавными рисунками.

В первый день мероприятия фотографы запечатлели политика в голубых носках в черный горошек. На второй день форума Трюдо уже надел фиолетовые носки с рисунком из желтых уточек.

Напомним, ранее Владимир Гройсман подарил своему канадскому коллеге набор носков украинского производства.