Ученые выяснили, почему женщины желают секса

Международная группа ученых из Германии и Бельгии выяснила, что на сексуальное влечение женщин к противоположному полу влияет гормон под названием "кисспептин".

Такую информацию опубликовало специализированное издание Science Daily.

Объединенная группа биологов из Университета Саара и Льежского университета изучала миндалевидное тело мозга мышей, отвечающее за эмоциональное состояние и сексуальное поведение. В нем обнаружилось некоторое количество нейронов, восприимчивых к гормону "кисспептину". Активировав их и наблюдая за поведением подопытных особей, ученые установили, что самки мышей проявляют повышенную социальную активность и уделяют гораздо больше внимания самцам. Кроме того, результаты анализов показали снижение уровня тревоги у самок.

Выработку гормона "кисспептин" у мышей активизируют феромоны, выделяемые самцами. Это, по словам одного из ученых, Ульриха Бема, открывает широчайшее поле возможностей для создания лекарств для женщин, которые страдают от различных сексуальных патологий.

Ранее ученые связывали кисспептин с процессом полового созревания и регулированием репродуктивной функции. "До этого мы плохо представляли, как мозг связывает вместе овуляцию и сексуальное влечение. Теперь мы понимаем, что эти процессы контролируются одной молекулой в разных частях мозга параллельно", — говорится в исследовании.

Напомним, ранее медики рассказали, чем полезен для организма утренний секс.