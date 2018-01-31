Ученые рассказали, какая еда в 100 раз повышает риск возникновения рака

В Лос-Анджелесе (США) группа ученых из Калифорнийского университета после долгих исследований выяснила, что еда с избытком холестерина может ускорить развитие рака кишечника более чем в 100 раз.

Такая информация была опубликована на специализированном портале Science Alert.

Исследователи проводили опыты с лабораторными мышами, разделив их на две группы. Одну "посадили" на диету с высоким содержанием холестерина. Другой группе специалисты "отключили" фермент Lpcat3 – его блокировка вызывает повышение уровня холестерина.

В конечном итоге у всех грызунов наблюдалось активное деление стволовых клеток, из-за которого ткани их кишечника разрастались, а сам он серьезно удлинялся. Затем сложившаяся ситуация привела к ускоренному образованию раковых опухолей в толстой кишке.

"Мы были взволнованы, узнав, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, повышает скорость образования опухоли более чем в 100 раз", — заявил один из руководителей группы исследователей доктор Питер Тонтоноз.

Теперь ученым из Калифорнийского университета предстоит выяснить, существует ли связь между повышенным холестерином и другими типами онкологических заболеваний.