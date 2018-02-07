"Сделать мир прозрачнее". Семейная пара нудистов поразила Instagram откровенными фото

Семейная пара родом из Чехии, которая сейчас проживает в Сиднее (Австралия), создала откровенный Instagram-аккаунт под названием Naked Together, что приблизительно можно перевести как "Обнаженные вместе".

Такую информацию опубликовало издание Daily Star. Филип и Линда начали общаться в 2011 году на сайте знакомств. Довольно быстро они решили жить вместе. Однажды, после посещения нудистского пляжа, пара настолько вдохновилась, что решила пропагандировать обнажение на публике.

Сейчас за их страницей в Instagram наблюдают более 50 тысяч подписчиков из разных стран. Однако Филип и Линда, придерживаясь правил соцсети, закрывают все интимные части тела на своих фото "стикерами". Своей целью пара называет продвижение идеи нудизма по всей Земле, посколько это, "поможет сделать мир прозрачнее".

Напомним, ранее сообщалось о том, что британские нудисты устроили 10-тысячную акцию.