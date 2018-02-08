На Киевщине парочка занималась сексом прямо в маршрутке, фото

В селе Коцюбинское под Киевом, в пригородной маршрутке, которая курсирует от станции "Беличи" до станции метро "Академгородок", местные жители заметили обнаженную обнимающуюся пару.

Соответствующее фото опубликовала Ирина Черненко в Facebook.

Пользователи соцсети по-разному отнеслись к этому событию: кто-то возмущался, но большинство пользователей сети с юмором восприняли данную информацию. "Почем билет?" - шутила Варвара Миронова. "Не завидуйте, народ", — написала Ирина Яскула.

Некоторые пользователи даже сочувствовали влюбленным. "Ну а что им бедным делать то, если в 23:30 ещё на работе, а в 6:00 уже на работе?" — написала Елена Лушкина.

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