Нет подделкам. Pornhub объявил войну порно со знаменитостями, созданному нейросетью

Популярнейший мировой порносайт PornHub начал блокировать созданы с помощью нейросети фейковые порнографические ролики с известными людьми.

Такую информацию в среду, 7 февраля, опубликовал портал Motherboard.

Представители руководства PornHub отметили, что такие видео создаются без согласия их участников, что напрямую противоречит правилам.

"Мы не допускаем подобного контента и удаляем такие ролики, как только узнаем о них", — подчеркнули в пресс-службе сайте.

Однако журналисты отмечают, что пользователи все равно продолжают загружать фейковые ролики на PornHub. Их можно легко найти на сайте, набрав в поисковой строке фразу "deepfakes".

Напомним, ранее легенду фильмов для взрослых изгнали с церемонии "Порно-Оскара" из-за сексуальных домогательств.