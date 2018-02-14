"Голые" свадьбы и предложения руки и сердца от женщин: как в мире празднуют День святого Валентина

14 февраля 2018, 05:24

История происхождения праздника окутана шлейфом тайн и легенд.

День святого Валентина в Украине начали отмечать с 1990 года

14 февраля в Украине, как и во многих странах мира, отмечается День святого Валентина. Этот праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. 

По легенде, священник Валентин жил еще во времена воинственного императора Клавдия II Готского, который считал, что солдаты не должны иметь семьи. Валентин не обращал внимания на этот указ, продолжал венчать всех желающих. За это его арестовали, а впоследствии и казнили 14 февраля.

День святого Валентина некоторые считают коммерческой выдумкой, однако, еще во времена Древнего Рима, 14 февраля чествовали богиню Юнону, покровительницу семьи, брака и женщин.

Также праздник влюбленных стали отмечать уже около 500 лет назад - в Англии и Шотландии. В "Гамлете" Шекспира, например, Офелия поет: "Завтра - День Святого Валентина ...".

В нашей стране этот праздник стал популярен с 1990 года, хотя и получил свое название еще в IV веке.

В странах мира сложились различные традиции празднования 14 февраля.  "Голые" свадьбы, предложения руки и сердца от женщин, поздравления животных – в странах по-разному проявляют любовь к своим близким.

Германия. В Германии Валентин считается святым покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, в часовнях проводят специальное богослужение.

Англия. Жители Англии поздравляют не только любимых людей, но и любимых домашних животных — собак, лошадей. Популярными подарками на 14 февраля в Великобритании считаются сладости в виде сердец, мягкие игрушки, особенно излюбленные в Британии медвежата Teddy, и, конечно, неизменные открытки-валентинки.

Япония. Ярко и весело этот день отмечается и в Японии, где существует необычная традиция: в парке или на площади строится большой помост, с которого молодые люди и девушки выкрикивают признания в любви. Причем оценивается не красота самого признания, а именно его громкость. Подарки тут преподносятся в основном мужчинам, причем не только "своему" любимому мужчине, но и коллегам, родственникам, знакомым.

Голландия. Если говорить об отдельных традициях празднования этого дня в других странах, то в Голландии, к примеру, считается хорошей манерой делать любимому мужчине предложение руки и сердца. Если избранник отказывает девушке, то он должен подарить ей взамен шелковое платье.

Канада. В Канаде тоже есть такая традиция, однако здесь за отказ своей девушке, мужчине могут выписать штраф или же посадить за решетку.

Ямайка. Самые необычные и веселые торжества в этот день проходят в Ямайке - тут проходят "голые" свадьбы, где невесты одевают на себя только обручальные кольца.

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День святого Валентина любовь история открытки
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