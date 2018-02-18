Ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины

Детальное исследование ученых из Великобритании показало, что около половины женщин во всем мире почти не испытывают сексуальное влечение или чувствуют его на весьма низком уровне.

Это происходит из-за ряда факторов, которые влияют на половое влечение у женщин, отмечают специалисты. Эксперты выяснили, что у многих женщин возникают проблемы с влечением из-за внушения отрицательного образа секса в детстве. В психике закладывается этот образ, подсознательно отталкивая женщин от занятий сексом, что редко сказывается на мальчиках.

Ученые выяснили, что из-за культа идеального тела множество женщин стыдится своего тела и не желает осуществлять интимную близость. Кроме того, такие психологические проблемы могут понести за собой и физические. Поэтому эксперты советуют женщинам следить за уровнем тестостерона и эстрагона, чтобы не возникло гормонального сбоя.

Не маленькую роль на нежелание интимной близости также влияют стрессы, уверены исследователи. На последнем месте в этом списке стоят сами мужчины, которые нередко провоцируют проблемы с доверием в отношениях.

Ранее в США ученые придумали надежный способ предсказаний супружеских измен.