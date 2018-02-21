Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на миллионы долларов

Ведущая прогноза погоды на аргентинском телеканале TyC Sports Соло Перез застраховала свои ягодицы на 2 миллиона песо (около 3 миллионов гривен).

24-летняя латиноамериканская звезда ежедневно рассказывает о погоде в обтягивающих нарядах. Выпуски прогнозов с участием Перез настолько популярны, что люди опаздывают на работу, лишь бы успеть посмотреть на красотку, сообщает The Mirror.

У Перез больше двух миллионов подписчиков в Instagram, такое количество она завоевала своими знаменитыми ягодицами. И именно поэтому телеведущая решила застраховать их.

Аргентинка делится, что лишь благодаря интенсивным тренировкам ей удалось приобрести такие пышные формы.