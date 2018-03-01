Порывистый, страстный, месяц контрастов. Астролог спрогнозировал, каким будет март

Март текущего года будет порывистым, страстным, многие могут совершать необдуманные поступки, он станет месяцем контрастов.

Начало марта будет не особенно благоприятным, вторая декада чуть лучше, а конец месяца — совсем плохим, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, в начале месяца — с 1 по 7 число — на небе произойдет соединение Солнца и Нептуна, а Меркурий еще будет находиться в Рыбах, поэтому это будет довольно ненадежный период в плане финансов и денежных вопросов.

"В это время лучше воздержаться от инвестирования, потому что будут сплошные обманы и ограбления. Однако для шарлатанов, напротив, период с 1 по 7 марта будет удачным — объегоривать других им будет легко", — отметил собеседник.

Эксперт предупредил, что "вблизи 2 марта, когда будет полнолуние, возможен пик неблагоприятных ситуаций, особенно это может быть связано со здоровьем, между 1 и 3 числом нужно быть очень осторожным с лекарствами и позаботиться о сердечно-сосудистой системе".

"Начало месяца будет хорошим для творческих людей, а также для тех, кто занимается духовными практиками. Это — благоприятный период для принятия сана, инициации, блестящее время, чтобы принять крещение тому, кто все еще не крещенный", — заявил он.

Росс утверждает, что "хороший период начинается с 8 марта, когда и Венера, и Меркурий одновременно перейдут в зодиакальный знак Овен". "8 марта — это день, когда парни и девушки, мужчины и женщины могут неожиданно влюбляться. В этот период стремительно будут налаживаться важные дела — и финансовые, и любовные", — спрогнозировал эксперт.

Астролог добавил, что "Меркурий в соединении с Венерой в Овне будет способствовать амурным делам в период 8-13 марта, в это время также хорошо венчаться, делать предложение руки и сердца".

"Затем мы сможем наблюдать интересное вхождение Марса в Козерога — с 18 марта. Это хорошее время для продвижения по карьерной лестнице. Этот период продлится до 22 марта, то есть до момента, когда Меркурий станет ретроградным", — сказал аналитик.

Росс подчеркнул, что "этот период хорош для достижения поставленных целей, потому нужно перед собой ставить глобальные цели, тем более, что 17 числа будет новолуние, а это значит, что 17-18 марта благоприятно строить долгосрочные планы, ставить перед собой прагматичные цели, начинать бизнес, встречаться с людьми, активизировать свою финансовую деятельность".

"К сожалению, не очень благоприятным будет конец марта. 23 марта Меркурий становится ретроградным, и тут же может начать затухать финансовая активность. В это время могут рушиться финансовые рынки, что-то невообразимое может начать происходить с валютой, в частности, с биткоином", — предупредил собеседник.

"Зато это будет благоприятное время, чтобы восстановить связи со старыми друзьями, сказать им "вернись, я все прощу". Это хорошее время, чтобы вернуть людей из прошлого, ездить к старым друзьям и возвращать денежные долги", — утверждает эксперт.

Также астролог заявил, что "наиболее аварийным будет период с 23 по 31 марта, когда Марс на небе будет соединяться с Сатурном и создавать жесткий квадрат к Солнцу, в это время лучше воздержаться от поездок".

"Так что конец марта неблагоприятный, к тому же, он будет совпадать с ретроградностью Меркурия. Поэтому все дела, назначенные на 23-31 число, могут в дальнейшем закончиться крахом", — рассказал Росс.

"… в этот период, особенно между 27 и 31 числом, когда Венера будет в соединении с Ураном, может случиться целая цепь разводов и неожиданных расставаний. Так что это неблагоприятное время для семейных отношений, поскольку велик риск скандалов, выяснения отношений в семье… это время неблагоприятно для инвестиций, игры на деньги, ставок, поскольку люди могут неожиданно прогореть", — сообщил он.

Росс добавил, что 21 марта наступает астрологический новый год, славянский, символ которого — Ёж. "Рано утром этого дня нужно встречать восход Солнца и загадывать желание с первым его лучом, чтобы спроецировать для себя благоприятное будущее", — отметил астролог.

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