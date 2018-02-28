Удачливые Львы и невезучие Козероги. Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров марта

В марте наиболее удачливыми будут люди, рожденные под знаком Львов, "фартить" станет Водолеям, больше всего может не везти в Козерогам, Ракам, Овнам и Весам.

В первый месяц весны очень благоприятная ситуация сложится для Скорпионов, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, в марте Львам многое будет удаваться в карьере, в продвижении по карьерной лестнице, в работе они способны достигать вершин, могут много рисковать и делать жизненные ставки, особенно в середине месяца — им будет везти.

Собеседник добавил, что Водолеев могут ждать удачные поездки и путешествия, у них будет складываться все, что касается образования. Еще они способны найти влиятельных покровителей, от которых могут получить протекцию и помощь в устройстве на работу.

Астролог спрогнозировал, что Скорпионов ждет удача во всем, что касается любви, сексуальности и отношений — одинокие могут встретить свою вторую половинку, их ждет множество перемен к лучшему. Людям, рожденным под этим знаком, можно открывать новый бизнес, они могут быть удачливыми в игре и делать выгодные финансовые ставки.

Росс подчеркнул, что благоприятная ситуация ожидается и у Тельцов, у них "хорошие финансовые возможности могут возникать совершенно неожиданным образом", могут реализовываться благодаря хорошо выстроенной тактике.

Собеседник предупредил, что у Козерогов могут возникать сложные ситуации, касающиеся их здоровья, особенно во второй половине месяца, особенно плохо будет людям, рожденным в декабре. "Травмы, ушибы, опасность попасть в катастрофы, опасность изнасилования для женщин, свержение с начальствующих вершин, посадка в тюрьму — все это грозит Козерогам", — рассказал астролог.

Раков "ждут противостояние, суды, следствия, сложные ситуации с супругами, могут появляться влиятельные открытые враги". Овны "могут лишиться должности или серьезно повздорить с начальством, у них могут возникнуть проблемы с законом". "Особенно в первой половине месяца им не будет везти, а вот во второй — попустит", — добавил он.

Весов ждет неблагоприятный период в плане здоровья, у них могут обнаруживаться какие-то неожиданные заболевания или обостряться хронические болезни. Также неблагоприятная ситуация в плане недвижимости, могут возникать финансовые неудачи и неурядицы, возможны сложные ситуации с родственниками, еще велика опасность пожаров в доме.

Астролог подчеркнул, что для еще четырех знаков — Рыбы, Девы, Стрельцы, Близнецы — март будет нейтральным и пройдет более-менее.

Рыбам в первой половине месяца будет везти в любви и отношениях, у них может быть весьма плодотворный творческий период, а вот во второй половине могут возникнуть неожиданные сбои в работе, трудные ситуации, связанные с клиентами, есть риск потерять важных спонсоров.

Дев ждет "прекрасная вторая половина месяца в плане нахождения сексуального партнера, любви, амурных дел, они в это время могут получить финансовую или материальную помощь".

Стрельцы в начале месяца рискуют попасть в сложные ситуации, "у них есть опасность драк, получения ссадин, возникновения неожиданных ситуаций в дороге, так что лучше никуда не ездить примерно до 10 марта". Во второй половине марта им может везти в финансовом плане.

В начале месяца Близнецов тоже ожидает сложный период, "им будет то хорошо, то плохо, могут быть неадекватные ситуации в плане встреч, договоренностей, их могут обманывать, зато их ждет хорошая вторая половина месяца".

Ранее Влад Росс говорил, что март текущего года будет порывистым, страстным, многие могут совершать необдуманные поступки, он станет месяцем контрастов — начало будет не особенно благоприятным, вторая декада чуть лучше, а конец — совсем плохим.