Модель из США сходила на свидание полностью обнаженной

Американская модель Джой и художницы – авторы блога "Jen the Body Painter" устроили эксперимент. Они нарисовали на теле девушки одежду и отправили ее на свидание с парнем из Tinder.

Видео розыгрыша они выложили на своем канале в YouTube. Jen the Body Painter нарисовала Джой джинсы и топ с цветочным рисунком. На "одевание" у девушек ушло два часа. Отметим, что из настоящей одежды на девушке были только стринги.

На свидание Джой отправилась в торговый центр, на модели был спрятан микрофон, и ее снимали издалека скрытой камерой.

Парень с самого начала догадывался, что что-то не так, однако он и не мог подумать, что Джой перед ним практически голая.

Разоблачить модель удалось благодаря случайному стечению обстоятельств. Они вышли на улицу, где моросил дождь и начал смывать нарисованные джинсы и топ.

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