Поздравления с 8 Марта короткие: в смс, прозе, стихах, видео и картинках

"Главред" предлагает идеи, как поздравить с Международным женским днем не только на словах, но также в видео и открытках.
Уже на носу 8 Марта, историю появления и смысл символов которого "Главред" выяснил ранее. На этот раз своим читателям мы предлагаем подборку лучших поздравлений на 8 Марта – в прозе, стихах и смс, а также праздничные видео и открытки.
8 Марта: поздравления в прозе
Примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!
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Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты и молодости! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью. Огромного вам счастья!
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Любимая малышка, поздравляю тебя с международным женским днем. Желаю оставаться такой же красивой и милой, нежной и доброй. Пусть жизнь тебя балует счастьем, а судьба — легкой дорогой к мечтам. С праздником тебя, моя любимая!
8 Марта: поздравления в стихах
С 8 Марта поздравляю
И от всей души желаю
Нежности, тепла и ласки,
Яркой жизни, словно в сказке!
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Цветов, любви и красоты,
Осуществления мечты,
Вниманья, памятных подарков
Желаю в день 8 Марта.
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8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.
8 Марта: поздравления в смс
3 смс - 145 символов:
Желаю любви, обаяния, нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего женского счастья!
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2 смс - 112 символов:
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к Вам ступит на порог
И в Женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!
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2 смс - 98 символов:
Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!
А большие поздравления с 8 Марта – в нашем материале "Лучшие поздравления на 8 Марта на словах и в картинках".