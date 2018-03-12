Срыв покровов. Ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе

Группа западных ученых закончила проведение комплексных исследований зависимости обоих полов от занятий сексом.

Такое сообщение опубликовано в специализированных СМИ.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что потребность людей в регулярном сексуальном удовлетворении связана с уровнем т.н. "гормона счастья" в организме — серотонина.

В ходе исследований выяснилось, что у мужчин этот гормон "автоматически" выделяется вдвое чаще, чем у женщин.

Именно поэтому "слабый пол" регулярно испытывает дефицит таких ощущений.

Соответственно, ученые сделали вывод, что женщинам необходимо заниматься сексом вдвое чаще - ради удовлетворений потребностей своего организма в серотонине.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, почему женщины желают секса.