Срыв покровов. Ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе

Классические фразы ("У Вас, мужчин, только одно на уме/ Вам, мужикам, только одно и подавай"), оказывается, не вполне соотносятся с действительностью.
Группа западных ученых закончила проведение комплексных исследований зависимости обоих полов от занятий сексом.
Такое сообщение опубликовано в специализированных СМИ.
В конечном итоге ученые пришли к выводу, что потребность людей в регулярном сексуальном удовлетворении связана с уровнем т.н. "гормона счастья" в организме — серотонина.
В ходе исследований выяснилось, что у мужчин этот гормон "автоматически" выделяется вдвое чаще, чем у женщин.
Именно поэтому "слабый пол" регулярно испытывает дефицит таких ощущений.
Соответственно, ученые сделали вывод, что женщинам необходимо заниматься сексом вдвое чаще - ради удовлетворений потребностей своего организма в серотонине.
Напомним, ранее ученые рассказали о том, почему женщины желают секса.