Полный улет: мужчины назвали топ-3 техники минета

Судя по отзывам мужчин на форумах, представители сильной половины человечества больше всего предпочитают следующие 3 техники минета:

Глубокий минет

Это когда член проходит в горло целиком. С первого раза не получается практически ни у кого. Тут нужно заранее тренироваться подавлять рвотный рефлекс. Опытные "мастерицы" советуют делать такой минет, лежа головой вниз на краю кровати – в этом случае основную работу берут на себя партнер, а девушке остается лишь лежать и подавлять рефлекс.

По кругу

При этой технике надо засосать головку члена и водить ею внутри рта по кругу, помогая себе рукой – водить ею по стволу члена.

Вакуум

Техника, когда нужно взять член в рот и втягивать его как можно сильнее, рисуя языком круги внутри. Главная хитрость – не забывать дышать носом.

Ранее ученые выяснили, кто для женщин лучше в сексе – мужчины или лесбиянки. В опросе приняли участие 2,3 тысячи женщин из разных стран и с разным половым опытом.

Напомним, украинский трансгендер рассказал о сексе с Жириновским: "У него сантиметров 15 членик такой".