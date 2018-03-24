В Тернополе история с сожжением поляком герба получила продолжение: мать купила новый

Гражданка Польши лично приехала в Тернополь, чтобы повесить на место герб Украины, который в публичном месте бросил в огонь ее сын.

Как пишет издание "Овод", за личные средства женщина заказала у местных мастеров вырезанный из дерева герб, который собственноручно повесила в кафе на пустующее место над камином.

"Позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали, и он не успел это сделать, мы думали, что вопрос закрыт, и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына", – рассказал Олег Макогон, владелец заведения, в котором произошел инцидент.

По словам женщины, сын сожалеет о своем поступке, однако по причине депортации из Украины не может самостоятельно исправить содеянное. Поэтому по просьбе отпрыска эту миссию она взяла на себя.

Как ранее сообщалось, студент одного из вузов Тернополя польской национальности в кафе публично сорвал со стены и бросил в камин герб Украины, за что был исключен из учебного заведения и депортирован из страны.