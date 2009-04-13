Тарас Бульба «холодного копчения»

В основу одноименного произведения Н.В. Гоголя легли события украинской истории первой половины XVII, а именно, восстания под предводительством Гуни и Острянина (Остряницы) (1637-38г.г.). Эти два восстания предшествовали Хмельниччине (1648-54г.г.). По мнению историков Н.В. Гоголь при написании романа использовал диариуш (дневник) участника событий с польской стороны капеллана Симеона (Симона) Окольского. Восстание было жестоко подавлено, вот, собственно, и вся история.

Дальше Гоголь заканчивается и начинается Бортко. Два студента Киево-Могилянской академии после окончания учебы возвращаются к отцу на хутор. Старшему, Остапу, наука не далась, во всяком случае, повторить выражение Цезаря «Вени, види, вици» ему оказывается не по силам. Зато младший, Андрий, - прямая противоположность старшему. Тут бы реальный Тарас Бульба и пристроил младшего сына писарем в полку, а старшего – хорунжим, но в Гоголя упрямый отец отправляет обоих учится на Сечь и сам уезжает с ними. Уезжает, бросив полк.

В реальности такого не могло быть, да и в Гоголя это обставлено не так примитивно. Реестровое казачество представляло собой ту контрактную армию, на которую Гриценко с Ехануровым так и не смогли перейти. Записанных в королевский реестр именовали реестровыми или «городовыми» казаками, т.к. их основной обязанностью было несение гарнизонной и караульной службы по месту дислокации, т.е. в городах. Войско во главе с гетманом (от немецкого Hauptman – начальник) делилось на полки, полки - на сотни. Административным центром первоначально был Трахтемиров, где также находился военный госпиталь.

В мирное время реестровые полки в оперативном отношении подчинялись местным старостам (глава приграничной области в Речи Посполитой). Поэтому полковник Т.Бульба не мог просто так уехать из полка, не поставив в известность старосту.

В реальной истории Богдан Хмельницкий был владельцем хутора Субботов, который находился на территории Чигиринского староства, где старостой был небезызвестный Чаплинский. Речь Посполитая тогда, как и Украина сегодня, была правовым государством. Однако добиться правды в тогдашнем королевском суде было не легче, чем в отечественном Верховном. Хмельницкому, как мы знаем, это не удалось.

Но у Бульбы, по фильму, никаких претензий к родному государству не имеется. Зато попав на Сечь наш полковник начинает подготовку свержения законно избранного кошевого атамана под предлогом того, что тот не хочет воевать с турками. А в родной Речи Посполитой с Блистательной Портой - пакт о ненападении, который кошевой обязан выполнять.

Тут беглецы из полка приносят весть: полка твоего, полковник, - нет, хутора –тоже и жена скончалась от полученных ран по дороге на Сечь. Виною всему – поляки, которые отдали «божьи церкви» жидам в аренду, а последние в условиях рыночных отношений не открывают храмы без предоплаты, даже когда нужно покойников хоронить.

Полка, действительно, нет. А вот хутор в конце фильма видим не тронутым. То ли поляки не жгли хутор, то ли Бортко не читал свой сценарий. Сложно понять, зачем вместо лечения везти раненую женщину за сотни километров на Сечь, куда доступ женщинам все равно был запрещен.

Между тем на Сечи случается еврейский погром. Казаки громят корчмы, разбивают глечики, не забыв предварительно выпить из них водку. Корчмар Янкель просит пощады у полковника Бульбы, напирая на то, что был знаком с его братом. Сентиментальный полковник решает на этот раз не убивать бедного еврея, вдруг пригодится еще. Остальным жидам, надо полагать, повезло меньше.

Фильм изобилует натурализмом. Братьям-студентам казаки демонстрируют торжество прямой демократии. Казака – убийцу боевого товарища связанного кидают на дно ямы, а сверху кладут гроб с телом покойного и яма засыпается. Так оно и было в действительности, вот только глубина ямы, несмотря на отсутствие санэпидемстанции в те времена, не могла быть метр глубиной, как в фильме. Иначе собаки могилу разроют.

Между тем войско выступает в поход и осаждает Дубну (у Гоголя), а у Бортко - просто Город. Кинозритель без труда узнает очертания Хотинского замка на Буковине. В реальности действия происходили на Полтавщине, но бюджет фильма не позволил с голливудским размахом соорудить замок.

Тут полковник Бульба обращается к казакам с кратким, но проникновенным спичем о русской дружбе, за который Н.В. Гоголь получил от царя 20000 рублей. Ну не только за спич, а вообще за литобработку своего романа в славянофильском духе. В фильме Богдан Ступка, несмотря на весь свой талант, не может сыграть армейского политрука.

Штурм, между тем, захлебывается. Чувствуется острая нехватка армейского комиссара I ранга товарища Мехлиса. Некому организовать штрафбат из сечевой старшины да и бросить их на штурм крепости, что б будущие мазепинцы кровью искупали свою будущую вину перед Россией.

Боевик В.Бортко плавно перетекает в мелодраму. Андрий любит паненку Эльжбету, дочь бывшего киевского воеводы. Паненка находится в осажденном городе, и просит Андрия спасти от голода, нет, не себя, а свою мать. Об этом поведала ее служанка-татарка, проникшая в казацкий лагерь через подземный ход. Андрей, затарившись хлебом, проникает в город.

Наступает почти хеппи-энд. Любимые воссоединяются, Эльжбета отдается Андрию. Кто девушку ужинает, тот её и танцует! Правильно. Отдаться за пару буханок хлеба – это чистый воды реализм. Непонятно только, зачем старый воевода решил выдать за Андрия свою дочку? Конечно, и сам Бульба, и его сыновья, не казаки, а, вопреки Гоголю – шляхтичи. И вера не препятствие. В Речи Посполитой были смешанные в религиозном отношении семьи, снова вопреки православно-советской пропаганде.

Просто в реальной истории прототипом воеводы был магнат Миколай Потоцкий. Ну и зачем ему безродный шляхтич в родственниках?

Мелодрама опять превращается в боевик, как только Андрий, выряженный в дорогущую стальную кирасу и красно-белый плащ (цвета Великого княжества Литовского), возглавляет атаку «крылатых гусар». Какой идиот назначил бывшего студента Могилянки командовать кавалерийской сотней? А ведь наш герой, по-фильму, никем и ничем не командовал.

Финал «полководца» предсказуем. Его заманивают в лес, где он оказывается один-на-один с отцом. И… робеет перед "батькой", как юный Ющенко перед Кучмой. Другой бы или отца зарубил, или хотя бы ускакал прочь. А тут батя, не спеша, из мушкета уложил любителя паненок, произнеся знаменитое: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

Но это еще не конец фильма. Бунтующих казаков разбивают, Остап попадает в плен к полякам. Тарас Бульба с помощью еврея Янкеля (вот он сионистский заговор) оказывается в Варшаве. Это несмотря на то, что правоохранительными органами первой Речи Посполитой за его голову обещана премия в сумме 2000 червонцев.

-Чуеш, батьку?

-Чую, сынку!

Натурализм казни с протыканием крюка под ребро, сильно снижается комичностью образа палача. Где Бортко такую рожу нашел? А во-вторых, почему палач голый по пояс? Культурист, наверное.

Ну и финал. Сколько Бульбе не резвиться на свободе, а поймать его таки должны. Во время отступления потерял полковник люльку. Нет бы, купить у Янкеля новую, но вот она, хохлацкая жадность, вернулся искать старую. Но важно даже не это, а то, что никто полковника не стал сопровождать. Вот оно, русское разгильдяйство. У немцев бы такого не было! Даже у монголов десяток головой отвечал за одного. В общем, поймали нашего героя, привязали к столбу и подложили хмызу. Аутодафе по-польски.

А пока хмыз потихоньку горит, давая копоть, как от автомобильных покрышек, пан полковник еще успевает дать совет своим казакам. Как удрать от поляков. Ему сверху все видно, как на ладони. Место для казни режиссер Бортко выбрал на высоком берегу Днестра. Синяя полоска Днестра еще не затоплена водами гидроаккумуляционной станции.

Хмыз разгорается, полковник Бульба произносит второй спич армейского политрука, о том, как придет русский царь. Это должно нагнать страху на поляков, садивших на русский трон двух Лжедмитриев подряд. И на этом, на фоне копоти от аутодафе, наступает финал. Зажигаются лампы в кинотеатре.

Что же снял Владимир Бортко? Может, антиукраинский фильм? Может и антиукраинский, но не сильно. Все антиукраинское свелось к цитированию «Тараса Бульбы» в редакции от 1842г., где все украинское именуется русским, т.к. на момент написания романа данного термина еще не существовало. Во времена Тараса Бульбы (первая половина XVII века) все украинское действительно именовалось «руським», но зато все то, что сейчас именуется русским, именовалось «московским».

Мы в бортковском «Бульбе» видим сатиру на политические реалии современной России. Мастеру поставили политическую задачу и заплатили за ее воплощение деньги. Мастер задачу выполнил, деньги взял, но при этом сделал видимыми пожелания заказчиков. И мы это видим и смеемся. На то и гениальность Мастера. Вроде все просто, даже примитивно, но в чем–то - гениально.