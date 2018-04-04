С Чистым четвергом: красивые поздравления в прозе, стихах, смс и открытках

На 5 апреля в этом году выпал Чистый четверг.

Это день духовного и материального очищения. Подробнее читайте в нашем материале о том, что непременно нужно сделать и что нельзя делать на Чистый четверг. В частности, поверья строго запрещают отдавать что-либо из дома в Чистый четверг – вплоть до пресловутой соли соседке. Считается, что иначе можно отдать достаток и покой из своего дома.

Кроме того, именно в Чистый четверг хозяйки, по традиции, начинают печь пасхи и куличи.

В сегодняшнем материале – поздравления и пожелания с Чистым четвергом на все случаи жизни.

С Чистым четвергом: стихи

Поздравлю с Чистым четвергом!

Так чисто будет пусть кругом.

Традиций вы не нарушайте —

Дома и души очищайте,

Дарите всем тепло и ласку.

Грядет уже Святая Пасха.

***

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всем царил порядок.

***

Пусть от грязи, пыли, сора

Весь очистится ваш дом.

Пусть уйдут все злые мысли

С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,

И чиста была душа.

Чтобы все мы ощущали,

Как жизнь наша хороша!

***

Поздравляю с Чистым четвергом!

От грехов душа пускай освободится.

От соблазнов пусть очистится наш дом,

Пусть дурное даже никогда не снится.

Вам желаю я здоровья, радости, тепла!

Небеса пускай степенно охраняют.

Пусть вокруг не будет горести и зла,

Пусть любовь Господня путь ваш освещает.

С Чистым четвергом: поздравления в прозе

В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

***

Поздравляю с Чистым Четвергом и хочу пожелать приложить все силы и усердные старания, чтобы вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид, чтобы этот день стал новой и чистой страничкой, с которой начнется другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью.

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В Чистый четверг хочу пожелать избавиться от всего плохого и старого в доме, навести порядок в голове и душе, остаться с искренней любовью в сердце и ярким светом добра в руках. Желаю блага и счастья, щедрой удачи и радости.

С Чистым четвергом: короткие смс

2 смс - 128 символов:

В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

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3 смс - 168 символов:

Сегодня праздник с таким символическим названием. Желаю очиститься от негатива в душе и в доме. Пусть на вас в этот день сойдет благодать с небес. Будьте хранимы Богом!

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2 смс - 126 символов:

С очищеньем, с чистым четвергом,

С помыслами чистыми и с миром.

Пусть плохое все уходит прочь,

Чтоб его волной до капли смыло.

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2 смс - 101 символ:

Чтоб стало радостней кругом,

Очистим душу, тело, дом,

Подобно прочим людям,

Ждать Пасху дальше будем!

***

2 смс - 97 символов:

В доме церковные свечи,

Празднуем Чистый четверг.

Желаю вам в этот вечер

Счастья и мира для всех!

С Чистым четвергом: поздравления прикольные

С Чистым четвергом!

Пусть будет чистым дом,

Душа, слова и дело

Ну, и, конечно, тело!

***

С Чистым четвергом тебя!

Не теряй-ка время зря,

Ведра с тряпками хватай

И квартиру оттирай.

Все вокруг сияет пусть,

С грязью вся исчезнет грусть,

Чище станет на душе,

К Пасхе все готовь уже!

***

Поздравляю с Чистым четвергом. Желаю на все четыре стороны послать все грусти и неудачи, желаю вымести из избы весь сор и негатив, желаю натереть до лоска ершиком кастрюльки, а эликсиром счастья и очаровательной улыбкой — фэйс.

***

Пришло время намылить хорошенько мочалку и отмыть все болезни, отстирать грехи и привести мысли в порядок! То ли в ванне, то ли в бане, чтоб настигло вас счастье, здоровье и удача!