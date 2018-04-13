"Мыши-укурки". В Аргентине полицейские "свалили" вину за пропажу полутонны марихуаны на грызунов

В Аргентине полицейские попытались "свалить" вину за пропажу из хранилища улик крупной партии марихуаны на мышей.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное западное издание The Guardian. Марихуана хранилась на складе с 2016-го. Во время ревизии из заявленных в документах шести тонн было обнаружено только 5,46 тонны. Из-за пропажи марихуаны от работы были отстранены восемь полицейских.

Они, в свою очередь утверждают, что всю пропавшую марихуану "съели мыши". Однако, по словам привлеченных экспертов из Университета Буэнос-Айреса, мыши ни за что бы не перепутали наркотики с едой. Кроме того, если бы они действительно наелись марихуаны, то массово бы отравились и на складе нашли бы их бездыханные тельца.

Расследование по факту пропажи наркотиков продолжаются.

Напомним, ранее в США девочка-скаут продала сотни пачек печенья возле магазина марихуаны.