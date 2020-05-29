5 вопросов, которые нужно задать перед началом отношений

Как узнать, что готова к отношениям / Pixabay

Строить отношения - не простое дело. Иногда хочется убедиться, что партнер полностью подходит вам, но нужно также всегда знать, насколько ты готова начинать серьезные отношения. Для этого стоит ответить перед собой на пару вопросов.

Ведущий шоу Кохання на виживання на Новом канале психолог Олег Кензов дал список вопросов, которые стоит поставить перед собой, прежде, чем начинать отношения. Какие вопросы нужно задать себе перед тем, как создавать пару, и что стоит узнать о себе - читайте советы Олега Кензова.

1. Действительно ли хочу отношений?

Эксперт Олег Кензов отмечает, что иногда бывает так, что человеку на самом деле любовь не нужна. Он создает отношения "не по своей воле". Как это вообще возможно, и почему это происходит? Иногда, на человека давят близкие, напоминая о "тикающих часиках". Иногда человек боится одиночества, и ищет "кого угодно", быть рядом. Вместо того, чтобы разобраться со своим истинным страхом, компенсирует его за счет другого человека. Союз, который создавался в неврозе, вряд ли будет счастливым.Читайте такжеПервое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае

2. Хочу ли я серьезных отношений, которые приведут к браку?

Все прекрасно знают, что создание семьи – это конечный и естественный этап взаимодействия в серьезных отношениях.

"Иначе зачем тратить свое время на свидания, если вы не видите совместного будущего с этим человеком", - говорит Кензов.

3. Готова ли я отдавать, а не только брать?

Когда люди создают невротичные отношения, чтобы "долюбить себя" в них - из этого не выйдет ничего хорошего. Когда человек не получил достаточно тепла в детстве от родителей, он действует именно так. Проблема в том, что это изматывает каждого участника. Отношения – это не "игра в одни ворота", чтобы они были счастливыми, нужно равно взаимодействовать.

4. Что я могу дать партнеру?

Для кого-то будет открытием, что отношения - это не только секс и любовь. Человеческая жизнь похожа на американские горки – со взлетами и падениями. Будете ли вы поддерживать партнера в трудную минуту? Можете ли вы радоваться чужим (его) успехам? Вы готовы принимать и прощать ошибки партнера? А дать дельный совет? Что вы можете дать партнеру, кроме любви и секса?

Если понимаете, что ничего – тогда лучше отложить поиск второй половинки, так как вопрос готовности к ним - открыт. В лучшем случае, вы встретите человека, который тоже ничего не сможет вам дать в ответ. Невозможно отдать пустое сердце другому.

Советы для отношений от психолога Олега Кензова / Новый канал

"Перед тем, как искать любовь – наполните себя, разберитесь со своими внутренними проблемами", - советует эксперт Кохання на виживання.

5. Зачем мне нужны отношения?

Последний, но не по важности вопрос - Зачем? Многие ищут любовь, чтобы заполнить пустоту, или переложить свои проблемы на плечи другого. Еще хуже - чтобы соответствовать образу успешного человека, который создали у себя в голове. Такой союз закончится тотальным разочарованием и болью - скорей всего взаимной.

Напомним, что осенью 2020 выходит новый сезон шоу Кохання на виживання на Новом канале. Олег Кензов попробует помочь парам найти свою любовь.