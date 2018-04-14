"Мозолистые рты". В Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан: фото 18+

Российский фотограф Татьяна Виноградова стала лауреатом престижного междунарожного конкурса World Press Photo-2018. Ее наградили третьим призом в категории "Люди" за серию снимков Girls, на которых запечатлены петербургские секс-работницы.

"Падение российской экономики привело к тому, что большое число женщин, многие из которых старше 35 лет, потеряли работу в сферах бизнеса и образования, став секс-работницами", — говорится в описании фотопроекта.

Напомним, ранее публиковались фото танцующей стриптиз в российском клубе супружеской пары.