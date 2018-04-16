"Танцует и показывает". В России девушка в нижнем белье устроила пляски на дороге: видео

В Самаре девушка в бюстгалтере и стрингах устроила танцы на дороге под дуэтную песню Валерия Меладзе и Анастасии Приходько.

Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.

Очевидно, чтобы подчеркнуть свою необычность, девушка надела белье бордового цвета.

Интересно, что затем она стало агрессивно вести себя со съехавшимися и сошедшимися зрителями и в грубой форме попросила их удалится, присовокупив, что "в их жизни не хватает секса".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "Виа Гра" побаловала фанатов соблазнительнцы танцев в купальнике.