"Танцует и показывает". В России девушка в нижнем белье устроила пляски на дороге: видео

Девушка, очевидно, решила отложить все и попробовать спасти мир именно своей красотой.
В Самаре девушка в бюстгалтере и стрингах устроила танцы на дороге под дуэтную песню Валерия Меладзе и Анастасии Приходько.
Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.
Очевидно, чтобы подчеркнуть свою необычность, девушка надела белье бордового цвета.
Интересно, что затем она стало агрессивно вести себя со съехавшимися и сошедшимися зрителями и в грубой форме попросила их удалится, присовокупив, что "в их жизни не хватает секса".
Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "Виа Гра" побаловала фанатов соблазнительнцы танцев в купальнике.