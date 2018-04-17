Сотни горячих девушек в сексуальных купальниках установили рекорд по горнолыжному спуску в бикини

-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
-
Сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде Фото: eugzolotuhin.livejournal.com
В России на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области установили новый рекорд по массовому горнолыжному спуску в бикини.
На фестиваль Grelka Fest, в рамках которого сотни участников спускаются с горы Зеленая в полуголом виде, собрались 1525 человек. Снимками с мероприятия в своем блоге опубликовал фотограф Евгений Золотухин.
В 2017 году приняли участие1496 человек, в 2018 году их количество возросло на 29 спортсменов.
По последним подсчетам, в мероприятии приняли участие 1525 человек.
в пятый раз прошел фестиваль Grelka Fest, в рамках которого сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде. Фотограф Евгений Золотухин опубликовал в своем блоге в "Живом журнале" фотографии с мероприятия.
На мероприятии были не только девушки в бикини, но и молодые люди в плавках, и даже дети.
Как отмечается, во время акции погода порадовала участников спуска - обещанный синоптиками дождь начался лишь через пару часов после завершения "голого" спуска.
Ранее украинцы в экстремальных условиях покорили самую высокую вершину Америки.