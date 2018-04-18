Слишком много любви. На острове Ибица пара прилюдно занялась сексом на рыбных сетях: видео

На испанском острове Ибица возбужденные мужчина и женщина занялись сексом непросредственно на рыбных сетях, разложенных на оптовом рынке.

Такое сообщение было опублиоковано британским таблоидом The Sun. Естественно, что любовные забавы немедленно были зафиксированы на камеру.

Внимание! Видео содержит сцены сексуального характера и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

На записи видно, как девушка оседлала своего партнера в позе "всадницы" и ритмтично двигалась вверх-вниз.

Интересно, что прохожие не стали вызвать полицию и жаловаться на нарушение общественного порядка, а с любопытством наблюдали за происходящим. Один из мужчин-"зевак" даже кричал на испанском языке подбадривающие слова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что влюбленная пара занялась сексом на улице Санкт-Петербурга.