Сочные девушки с татуировками в развратных позах: лучшие обложки американского журнала

На обложках американского журнала Inked часто появляются красивые татуированные девушки. Издание посвящено тату-культуре, рок-н-роллу, и выбирает только моделей с рисунками на теле.

Подборку лучших красоток, которые попали на обложку издания, решил собрать портал "Отвратительные мужики".

Журнал Inked издается с 2004 года. Среди контента: эскизы и сделанные татуировки, фотки забитых девчонок, а также интервью с мастерами, билдерами и прочими участниками мирового тату-сообщества. Издание в разные годы сотрудничало с Оззи Озборном, Аврил Лавин, Слэшем и другими рок-н-рольными знаменитостями.

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