Без лифчика: в Сети набирает популярность смелый тренд "блестящая грудь"

В Сети стал популярен тренд, заданный любительницами вечеринок: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, и имитировать одежду, полностью покрывая грудь блестками.

Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии, США, сообщает The Sun.

Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

В Instagram-аккаунте, посвященном боди-арту с использованием глиттера, опубликовали множество фотографий самых ярких "голых" костюмов фестиваля.

Ранее хирурги рассказали о новом виде пластики груди.